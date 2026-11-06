Mohali News: 108 ज्योत की आरती में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भजनों पर झूमे श्रद्धालु

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कार्यक्रम की शुरुआत राजेश गौड़ ने विधिवत श्री कृष्ण चालीसा पाठ के साथ की। इसके बाद भगवान कृष्ण की 108 ज्योत प्रज्वलित कर भव्य आरती की गई। इस दौरान मंदिर परिसर राधे-राधे के जयघोष और मधुर भजनों से गूंज उठा। संगीतमय कीर्तन में श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए। सभी ने सामूहिक रूप से आरती में भाग लिया। उन्होंने सुख-समृद्धि की कामना की।धार्मिक आयोजनों का महत्वअतुल शर्मा, मंदिर सभा के प्रधान, ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ और अन्य शुभ अवसरों को धार्मिक आयोजनों से जोड़ना चाहिए। यह परिवार में आध्यात्मिक भावना को मजबूत करता है। इससे नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की जानकारी भी मिलती है। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।