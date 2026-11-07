Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   400 families receive ownership rights to their homes; Goldy hands over the documents.

Mohali News: 400 परिवारों को मिला घरों का मालिकाना हक, गोल्डी ने सौंपे दस्तावेज

Sat, 07 Nov 2026 02:42 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
400 families receive ownership rights to their homes; Goldy hands over the documents.
‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत नेहोलका और छोटी झिंगड़ा के परिवारों को मिली राहत
विज्ञापन

कुराली। पंजाब सरकार की ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र खरड़ के गांव नेहोलका और छोटी झिंगड़ा (सिंघपुरा) के करीब 400 परिवारों को घरों के मालिकाना हक के दस्तावेज वितरित किए गए। पंजाब युवा विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं हलका खरड़ के इंचार्ज परमिंदर सिंह गोल्डी ने लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपे इस मौके पर गोल्डी ने कहा कि योजना का उद्देश्य लाल लकीर के बाहर लंबे समय से रह रहे परिवारों को उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक दिलाना है। दस्तावेज मिलने से लोगों को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक के दस्तावेजों से परिवार जरूरत पड़ने पर बैंक से ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। पंजाब सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को उसके घर का मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर दोनों गांवों के निवासी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed