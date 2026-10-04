Jalandhar News: नशे का इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत

गुरुहरसहाय (फिरोजपुर)। गुरुहरसहाय में नशे का इंजेक्शन लगाने से 35 वर्षीय विक्रम सेठी की मौत हो गई। वह कुटी मोड़ का निवासी था। उसने रविवार को रेलवे पार्क में नशे का इंजेक्शन लगाया था जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया है। मृतक के पिता नरेश सेठी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में नशा सरेआम बिकता है और पुलिस आरोपियों को पकड़ती नहीं है। उन्होंने कहा कि नशे के आदी नौजवानों को अस्पताल में दाखिल करवाने की बजाय उन पर मामला दर्ज किया जाता है। नरेश सेठी ने यह भी बताया कि पंजाब में सबसे ज्यादा नशा गुरुहरसहाय में बिकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने नेताओं और पुलिस अधिकारियों से कई बार क्षेत्र में नशा बिक्री की शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नरेश सेठी ने नशे की वजह से उसने अपने बेटे को खो दिया। उन्होंने बताया कि आसपास के गांवों में लगभग बीस से ज्यादा युवा नशे से मर चुके हैं। उन्हाेंने नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।