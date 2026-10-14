Jalandhar News: पठानकोट में दो आम आदमी क्लीनिक शुरू

पठानकोट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने जिले के नरोट मेहरा और भड़ोली गांवों में दो आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन कर उन्हें क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन सुनीता शर्मा और एसएमओ सुनील चंद भी मौजूद थे।मंत्री ने बताया कि इन क्लीनिकों से भोआ विधानसभा हलके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। जिला पठानकोट में कुल दस आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जाने हैं। नरोट मेहरा के क्लीनिक की इमारत का लाखों रुपये की लागत से नवीनीकरण किया गया है। इन क्लीनिकों में दो डॉक्टरों सहित आवश्यक मेडिकल स्टाफ तैनात है। मरीजों को 105 तरह की दवाइयां और 47 तरह के टेस्ट की सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उनके समय व पैसे की बचत होगी।