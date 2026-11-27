अबोहर। अबोहर की अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की दुकानों में शुक्रवार सुबह एक युवक का अर्धनग्न शव मिला। मृतक के शरीर पर केवल बनियान थी। उसके अन्य कपड़े कुछ दूरी पर पड़े मिले। उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है।एक राहगीर ने शव देखकर पार्षद निर्मलजीत रिच्ची को सूचना दी। उन्होंने तुरंत थाना सिटी नंबर-1 पुलिस को सूचित किया। थाना प्रभारी परमजीत कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र करीब 32 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में 72 घंटे के लिए रखवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा।