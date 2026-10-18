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Jalandhar News: संदीप नंगल अंबिया के परिवार से मिले पायलट

Sun, 18 Oct 2026 06:01 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 18 Oct 2026 06:01 PM IST
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Pilot met with Sandeep Nangal Ambia's family
संवाद न्यूज एजेंसी
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जालंधर। पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रविवार को जालंधर में पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। सचिन पायलट ने सुबह 9 बजे जालंधर के एक होटल में लुधियाना कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ बैठक कर उनसे विधानसभा चुनाव 2027 के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। इस मीटिंग के बाद वह अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दिवंगत संदीप नंगल अंबिया के परिवार से मुलाकात करने के लिए शाहकोट रवाना हो गए हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद वह नकोदर में 2023 में गैंगस्टरों का शिकार बने कपड़ा व्यापारी टिम्मी चावला व उनके गनमैन के पीड़ित परिवार से मिले।

इसके बाद सचिन पायलट टांडा उड़मुड़ के लिए रवाना हो गए। टांडा के मियाणी गांव में हार्डवेयर कारोबारी बलविंदर सिंह के परिजन से मुलाकात करने के बाद वह होशियारपुर रवाना हो गए। अपने इस दौरे के जरिये कांग्रेस के पंजाब प्रभारी पीड़ित परिवारों से मिलकर राज्य की कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। सचिन पायलट 20 अक्तूबर तक 5 दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं। इस दौरान वह गैंगस्टर हिंसा और बिगड़ी कानून-व्यवस्था के कारण अपनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं।
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