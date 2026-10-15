फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Pakistani drone dropped heroin, BSF seizes 1 kg 44 grams

Jalandhar News: पाकिस्तानी ड्रोन फेंक गया था हेरोइन, बीएसएफ ने पकड़ी 1 किलो 44 ग्राम

Thu, 15 Oct 2026 04:35 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Thu, 15 Oct 2026 04:35 PM IST
विज्ञापन
Pakistani drone dropped heroin, BSF seizes 1 kg 44 grams
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ममदोट (फिरोजपुर)। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास मब्बोके क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने हेरोइन बरामद की है। यह खेप पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा फेंकी गई थी।

बीएसएफ की 155वीं बटालियन की बी कंपनी के कार्यवाहक कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर लक्खन सिंह बसवाल की टीम ने इसे बरामद किया। टीम ने गांव के खेत से सर्च ऑपरेशन के दौरान हेरोइन पकड़ी। रात के समय पाकिस्तानी ड्रोन सुरक्षा एजेंसियों के आधुनिक यंत्र में आ गया था। ड्रोन की लोकेशन भी पता चल गई थी। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने गांव मब्बोके के नजदीक खेतों में चेकिंग की। जांच के दौरान हेरोइन के दो पैकेट मिले। एक पैकेट में 523 ग्राम और दूसरे में 521 ग्राम हेरोइन थी। इस तरह कुल एक किलो 44 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। सीमा पर नशा तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ लगातार निगरानी कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed