फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Minor dies in road accident; family protests.

Jalandhar News: सड़क हादसे में नाबालिग की मौत, परिजन का प्रदर्शन

Sun, 11 Oct 2026 05:57 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 11 Oct 2026 05:57 PM IST
विज्ञापन
Minor dies in road accident; family protests.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जालंधर। शक्ति नगर में एक सड़क हादसे में घायल नाबालिग की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन और दोस्तों ने थाना नंबर-4 का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई।

मृतक के दोस्त संगम ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसके बजाय परिजन पर अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया जा रहा है। परिजन ने अपने स्तर पर आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई है। यह जानकारी पुलिस को दी गई है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना प्रभारी अजमेर लाल ने बताया कि बीते दिन एक एक्टिवा और एक बुलेट मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई। इसमें साहिल घायल हो गया था। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में हर्ष अरोड़ा को नामजद किया है। वह मखदूमपुरा का निवासी है। थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed