Jalandhar News: लोक सेवा दल ने लगाया ब्लड शुगर जांच कैंप

फगवाड़ा। लोक सेवा दल रजि. फगवाड़ा ने सुरिंदर कौर एवं ज्ञान सिंह भोगल की याद में भोगल परिवार के सहयोग से 82वां निशुल्क ब्लड शुगर जांच कैंप लगाया गया। कैंप प्रधान देविंदर सिंह की अध्यक्षता और उपप्रधान दीपक गुप्ता की देखरेख में आयोजित हुआ।सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक चले कैंप में 60 लोगों के ब्लड शुगर की जांच की गई। प्रधान देविंदर सिंह ने कहा कि समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कैंप लगाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ब्लड शुगर की समय रहते जांच से उचित सावधानियां बरती जा सकती हैं। दीपक गुप्ता ने भोगल परिवार के सेवा कार्य की सराहना की। इस मौके पर मुख्य सचिव पवन कश्यप, जसप्रीत, नेहा, सुखविंदर कौर, भाविन, सौरव और जगदीपक आदि मौजूद रहे।