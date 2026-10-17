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Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Jalandhar Police Three arrest for painting Khalistani slogans in Diljit Dosanjh village

जालंधर पुलिस को सफलता: दिलजीत दोसांझ के गांव में खालिस्तानी नारे लिखने वाले तीन गिरफ्तार, मोगा के रहने वाले

Sat, 17 Oct 2026 08:33 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: Nivedita Updated Sat, 17 Oct 2026 08:33 AM IST
सार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लवप्रीत सिंह, प्रितपाल सिंह और शगनदीप सिंह के रूप में हुई है। ये तीनों मोगा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। 7 अक्तूबर को दोसांझ कलां गांव में एक घर की दीवार पर स्प्रे से खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे।

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Jalandhar Police Three arrest for painting Khalistani slogans in Diljit Dosanjh village
दीवार पर लिखे नारे - फोटो : संवाद/फाइल

विस्तार
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पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के गांव दोसांझ कलां में खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे। इस मामले में जालंधर देहात पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 15 अक्तूबर को पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह विर्क के निर्देश पर यह कार्रवाई की।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लवप्रीत सिंह, प्रितपाल सिंह और शगनदीप सिंह के रूप में हुई है। ये तीनों मोगा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। 7 अक्तूबर को दोसांझ कलां गांव में एक घर की दीवार पर स्प्रे से खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे। शुरुआत में यह मामला दिलजीत दोसांझ के घर से जुड़ा बताया गया। बाद में स्पष्ट हुआ कि दीवार उनके पड़ोसी मुख्तियार के घर की थी। 
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घर के मालिक मुख्तियार ने बताया कि उन्होंने कुछ लोगों को दीवार पर लिखते देखा था। आरोपियों ने मुंह ढके हुए थे और डांटने पर मौके से भाग गए। दीवार पर खालिस्तान से संबंधित नारे और दिलजीत दोसांझ का नाम भी लिखा था। मुख्तियार को दीवार खराब होने से करीब 5 हजार से 7 हजार रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस अब घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और नारे लिखने के मकसद की जांच कर रही है।
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