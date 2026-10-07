नशे में सरकारी वाहन से गाड़ियों को मारी टक्कर: एएसआई निलंबित, वायरल वीडियो पर जालंधर देहात पुलिस का एक्शन

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बताया जा रहा है कि भोगपुर नेशनल हाईवे पर रिकवरी वैन पर तैनात एएसआई गुरसिंदर सिंह ने सरकारी वाहन से सड़क किनारे खड़ी और गुजर रही करीब 3-4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक वाहन का टायर फट गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस वाहन को घेरकर हंगामा किया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।मामले की जांच के दौरान पुलिसकर्मी की पहचान एएसआई गुरसिंदर सिंह, पुलिस लाइन जालंधर के रूप में हुई। आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए उसका सिविल अस्पताल काला बकरा में मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट में घटना के समय उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। मेडिकल रिपोर्ट और जांच की रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह विर्क के समक्ष रखी गई।मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने अनुशासनहीनता और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में एएसआई गुरसिंदर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद उसे वापस पुलिस लाइन भेज दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान लापरवाही, अनुशासनहीनता या कानून का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।