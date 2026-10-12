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प्रभावित किसानों को मुआवजा दे सरकार : सुखबीर

Mon, 12 Oct 2026 12:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:20 AM IST
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Government should provide compensation to affected farmers: Sukhbir
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने फाजिल्का अनाज मंडी में बारिश से खराब हुई धान की फसल के लिए प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने राज्स सरकार राज्य में बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी करवाने की भी मांग की।

सुखबीर ने कहा कि फाजिल्का अनाज मंडी में भारी बारिश के कारण किसानों की फसल पानी में डूब गई। खेतों में भी फसल खराब हुई है, इसलिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने मंडी में जल निकासी की सुविधाओं की कमी को नुकसान का कारण बताया। बादल ने कहा कि राज्य की सभी अनाज मंडियों में उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अग्रिम मुआवजा देने की बात कही।
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