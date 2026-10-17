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Jalandhar News: गोराया में किसान से लूट, बैटरी वाली स्कूटी मोबाइल छीना

Sat, 17 Oct 2026 04:31 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 17 Oct 2026 04:31 PM IST
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Farmer robbed in Goraya; battery-operated scooter and mobile phone snatched
संवाद न्यूज एजेंसी
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जालंधर। गोराया इलाके में लूटपाट और चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं। हाल ही में बोपाराय से जंड पुली की ओर नहर के पास एक किसान को निशाना बनाया गया। तीन लुटेरों ने किसान जसवीर सिंह से लूट की वारदात को अंजाम दिया।

वे उसकी बैटरी वाली स्कूटी, मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। जसवीर सिंह गोराया के निवासी हैं और अपने खेत से घर लौट रहे थे। नहर के पास लुटेरों ने उन्हें घेर लिया, एक आरोपी के पास दातर और डंडा था। पीड़ित ने घटना की शिकायत गोराया पुलिस को दी है। इलाके में लगातार हो रही वारदात से लोगों में चिंता का माहौल है। गोराया थाना प्रभारी ने मामले की जांच और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।
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