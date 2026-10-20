जालंधर में खूनी वारदात!: घर में घुसकर लड़की और उसकी मां पर चाकू से हमला, फिर जहर खाकर दी जान

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बताया जा रहा है कि वह कुछ समय पहले ही दुबई से लौटा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक लड़की के घर पहुंचा और दरवाजा खुला होने के दौरान सीधे घर में घुस गया। आरोप है कि उसने मनप्रीत कौर पर चाकू से हमला कर दिया। बेटी को बचाने आई उसकी मां पर भी हमला किया गया। हमले में मां-बेटी घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।हमला करने के बाद युवक ने जहर निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।स्थानीय पार्षद भी घटनास्थल पर पहुंचे। इलाके में हुई इस वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। एसीपी करनैल सिंह ने बताया कि ओमप्रीत सिंह ने मनप्रीत कौर और उसकी मां पर चाकू से हमला किया था। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।