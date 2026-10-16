Jalandhar News: मलोट-मुक्तसर रोड पर हादसे में दंपती की मौत, दो घायल

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मुक्तसर। मलोट-मुक्तसर रोड पर गांव भुंदड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें मोटरसाइकिल सवार दंपती की मौत हो गई, जबकि कार सवार दो लोग घायल हुए।

तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। मृतक मोटरसाइकिल सवार वीरपाल सिंह और उनकी पत्नी रजनी रानी गोनियाना रोड मुक्तसर के निवासी थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कार सवार तरुण पोपली और रजनी रानी नामक महिला घायल हुईं। ये दोनों महावीर नगर गली नंबर 4 मलोट के निवासी हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स के एएसआई प्रकट सिंह अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल मुक्तसर पहुंचाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी