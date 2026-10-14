Jalandhar News: नशे की लत से पीड़ित लोगों की एचआईवी जांच की

गुरुहरसहाय। पंजाब सरकार की युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत गुरुहरसहाय के ड्रग हॉटस्पॉट गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इन शिविरों में नशे की लत से पीड़ित लोगों की एचआईवी जांच और काउंसिलिंग की गई।एसडीएम हरदीप सिंह और एसएमओ कर्णवीर कौर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने बस्ती गुरु करम सिंह वाली व बस्ती छावला में शिविर लगाए। एसडीएम हरदीप सिंह ने डीएसपी बिटन कुमार के साथ बस्ती डेरों वाली, दोना मत्तड़ और गट्टी मत्तड़ सहित कई ड्रग हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से नशे के खिलाफ प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। एसडीएम ने नशा तस्करों की जानकारी गोपनीय रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल विभाग द्वारा खेल क्लब व टीमें बनाने की बात कही।