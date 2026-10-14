Jalandhar News: चंडीगढ़ की टीम ने खाद फैक्टरी में मारा छापा, दो सैंपल फेल

फिरोजपुर। गांव बजीदपुर स्थित फर्टिलाइजर लिमिटेड फैक्टरी में चंडीगढ़ की टीम ने छापा मारा। इस दौरान खाद के चार सैंपल लिए गए जिनमें से दो गुणवत्ता जांच में फेल हो गए। ये सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे।जिला मुख्य कृषि अधिकारी बलविंदर सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ की टीम ने मंगलवार को फैक्टरी से खाद के चार सैंपल एकत्र किए थे। पंजाब की लैब में जांच के बाद दो सैंपल फेल पाए गए। इनमें सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) और पोटाश डिराइव्ड फ्रॉम मोलेसिस (पीडीएम) के सैंपल शामिल हैं। बाकी दो सैंपलों को पंजाब से बाहर की लैब में भेजा गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब में इनकी जांच के लिए लैब उपलब्ध नहीं है। अधिकारी के अनुसार, मामले में विभागीय कार्रवाई जारी है और फैक्टरी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच में फेल हुए सैंपल सिंगल सुपर फास्फेट और पोटाश डिराइव्ड फ्रॉम मोलेसिस के थे। ये सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस उल्लंघन के लिए फैक्टरी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रहा है।