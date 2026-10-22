Jalandhar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप पर युवक पर केस

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पठानकोट। 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान रमण कुमार के रूप में हुई है।

थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में पीड़ित नाबालिग की मां ने कहा कि उक्त युवक ने उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश की है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

संवाद न्यूज एजेंसी