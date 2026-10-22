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Jalandhar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप पर युवक पर केस

Thu, 22 Oct 2026 10:08 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Thu, 22 Oct 2026 10:08 PM IST
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Case filed against a youth on charges of raping a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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पठानकोट। 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान रमण कुमार के रूप में हुई है।
थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में पीड़ित नाबालिग की मां ने कहा कि उक्त युवक ने उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश की है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
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