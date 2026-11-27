होशियारपुर। पंजाब सरकार की युद्ध नशेआं विरुद्ध मुहिम के तहत टांडा के डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहूरा में वृत्ति मार्गदर्शन गोष्ठियां हुईं।इनमें 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवा पेशेवर विरकम सिंह ने वृत्ति व रोजगार, तथा जिला समन्वयक अश्वनी कुमार कुंडल ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। जिला रोजगार अधिकारी रमनदीप कौर ने बताया कि इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को नशों से दूर रखकर बेहतर भविष्य देना है।