Jalandhar News: तारागढ़ अवैध खनन पर कार्रवाई, पोकलेन, टिप्पर जब्त, एक केस

विज्ञापन



पठानकोट। तारागढ़ पुलिस और खनन विभाग ने गांव जसवां में संयुक्त दबिश दी। यह कार्रवाई जिले के बॉर्डर क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर हुई।

टीम ने अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही एक पोकलेन मशीन जब्त की। साथ ही, 400 क्यूबिक फीट बजरी से लदा एक टिप्पर भी जब्त किया गया। पुलिस ने मानवाल बाग निवासी नवजोत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खनन विभाग को गांव जसवां में अवैध बजरी खनन की सूचना मिली थी। जूनियर इंजीनियर अभिमन्यु कांडा के नेतृत्व में टीम ने तारागढ़ पुलिस के साथ दबिश दी। एएसआई धर्मपाल ने अभिमन्यु कांडा की शिकायत पर नवजोत सिंह पर केस दर्ज किया। मामले की आगे की जांच जारी है।

संवाद न्यूज एजेंसी