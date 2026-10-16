Amritsar News: हादसे में युवक की मौत, पत्नी गंभीर घायल

संवाद न्यूज एजेंसीबटाला। जीटी रोड मिशरपुरा के पास हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी गंभीर घायल हुई। पुलिस ने थाना रंगड नंगल में अज्ञात टिप्पर चालक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।प्रेम सिंह निवासी गांव चानियां, जिला जालंधर ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी मनजीत कौर के साथ स्कूटी पर थे। उनके साले बलबीर सिंह अपनी पत्नी बलबीर कौर के साथ बाइक पर कपूरथला से बटाला जा रहे थे। बटाला के गांव मिशरपुरा के पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार टिप्पर आया। उस टिप्पर ने बलबीर सिंह की बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बलबीर सिंह की मौके पर ही माैत हो गई। उनकी पत्नी सुखविंदर कौर गंभीर घायल हाे गईं।