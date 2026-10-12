Amritsar News: महिला ने थाने के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास

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संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। सोमवार को सिविल लाइन थाने के बाहर एक महिला ने पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए आत्मदाह का प्रयास किया। महिला ने खुद पर तेल डाल लिया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे समय रहते रोक लिया। यह घटना पुलिस के कथित भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में हुई।महिला की पहचान अंजली के रूप में हुई है। उसका आरोप है कि बीती 24 सितंबर को कचहरी परिसर में उसके साथ मारपीट और बदसलूकी हुई थी। उसने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंजली ने बताया कि इसके विपरीत, दूसरे पक्ष की शिकायत पर भुलत्थ थाने में तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया। अंजली का कहना है कि पुलिस के इस रवैये से उसे लगा कि उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अपनी सुनवाई न होने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया।घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने अंजली को समझाकर शांत कराया। पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है। महिला की जल्द ही डीसीपी स्तर के अधिकारी के साथ बैठक करवाई जाएगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच के बाद निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाएगी।