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Amritsar News: नशा मुक्त पंजाब के लिए हजारों युवाओं ने लगाई दौड़

Sun, 11 Oct 2026 06:11 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sun, 11 Oct 2026 06:11 PM IST
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Thousands of youths ran for a drug-free Punjab.
अमृतसर में यूथ रन पंजाब 2026 मैराथन
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ने रविवार को अमृतसर में यूथ रन पंजाब 2026 मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन का उद्देश्य नशों के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करना और युवाओं को खेलों से जोड़ना था। हजारों युवाओं, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने इसमें जोश के साथ हिस्सा लिया।
मैराथन सुबह छह बजे रंजीत एवेन्यू से शुरू हुई। इसने स्वस्थता, स्वस्थ जीवनशैली और नशा मुक्त पंजाब का मजबूत संदेश दिया। आप पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया। शैरी कलसी ने कहा कि इस पहल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के वादे को मजबूत किया। इसका मकसद पंजाब को नशा मुक्त बनाना और एक खुशहाल, आगे बढ़ने वाला तथा रंगला पंजाब का निर्माण करना है। अमृतसर की पूरी आप नेतृत्व ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने एक स्वस्थ समाज बनाने में खेलों के महत्व पर जोर दिया। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब के युवा खेलों और स्वस्थता को चुन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमृतसर में हुए यूथ रन में हजारों बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। यह साफ संदेश देता है कि हमारे युवा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए तैयार हैं।
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यह मैराथन युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम का हिस्सा थी। इसका मुख्य संदेश नशा मुक्त और रंगला पंजाब बनाना था। हजारों प्रतिभागियों ने इस संदेश को आगे बढ़ाया। यह आयोजन युवाओं को खेलों से जोड़ने का प्रयास था। आप के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि मोहाली, बठिंडा और जालंधर में भी यूथ रन पंजाब को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अमृतसर में यह चौथा कार्यक्रम था। माझा इलाके के युवा और पहलवान बड़ी संख्या में पहुंचे। यह भागीदारी माझा की खेलों की भावना और ताकत को दर्शाती है।
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