Amritsar News: अमृतसर एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन गतिविधि, 3 उड़ानें डायवर्ट

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इंडिगो और मलयेशिया एयरलाइंस की उड़ानें भी डायवर्टसंवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास रविवार रात संदिग्ध ड्रोन गतिविधि सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत अलर्ट किया गया। एयरपोर्ट परिसर और आसपास के आसमान में दो से तीन ड्रोन उड़ते देखे गए।सुरक्षा के मद्देनजर रनवे का संचालन रोक दिया गया। इसके चलते अमृतसर आने वाली तीन उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा। यात्रियों को अचानक हुई परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार रात करीब 9:30 बजे सीआईएसएफ के जवानों ने ड्रोन देखे थे। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन एहतियातन रोका गया। रात करीब 10:30 बजे के बाद स्थिति सामान्य होने लगी।डायवर्ट उड़ानें और जांचड्रोन गतिविधि के कारण एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-855 को दिल्ली वापस भेजा गया। इंडिगो की फ्लाइट 6ई-5028 को चंडीगढ़ और मलयेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच-118 को दिल्ली डायवर्ट किया गया। अमृतसर एयरपोर्ट पर छह सितंबर को भी ऐसी ही ड्रोन गतिविधि सामने आई थी तब भी संचालन 90 मिनट रोकना पड़ा था। फिलहाल रविवार रात देखे गए ड्रोन और उन्हें उड़ाने वालों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं।