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Amritsar News: तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने स्कूटी को मारी टक्कर, युवक जख्मी

Sat, 10 Oct 2026 12:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Sat, 10 Oct 2026 12:06 AM IST
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Speeding tractor-trolley hits scooter; youth injured
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरदासपुर। लिंक रोड तलवंडी पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने स्कूटी सवार प्रथम सोनी को टक्कर मारी। हादसे में प्रथम सोनी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आरोपी चालक मौके से भाग निकला। थाना दीनानगर पुलिस ने आरोपी रवि निवासी तलवंडी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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