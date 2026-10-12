रूप कौर संधू ने जारी किया नया वीडियो: बहरीन की महिला के साथ अमरजीत चावला की तस्वीर और ऑडियो सार्वजनिक

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संधू ने दावा किया कि यह तस्वीर श्री आनंदपुर साहिब की सराय के कमरा नंबर तीन की है। उन्होंने इस मामले से जुड़े अन्य सबूत भी सार्वजनिक करने के संकेत दिए।रूप कौर ने कहा कि कुछ लोग झूठ फैलाकर मामले में गलत विमर्श खड़ा कर रहे हैं। उनके अनुसार, पहले दिन से ही उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उन खबरों पर आपत्ति जताई जिनमें सबूत न देने की बात कही गई थी।संधू ने 9 अक्तूबर को श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पत्र सौंपा था। वह मामले से जुड़े गोपनीय सबूत जत्थेदार साहिब को देना चाहती थीं। हालांकि, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने सबूत किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपे।रूप कौर संधू ने कहा कि सचिवालय की सीसीटीवी फुटेज से पता चल सकता है कि उन्होंने अधिकारियों को फोन पर सबूत दिखाए या सुनाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सबूत नहीं दिए जाने संबंधी बयानों से उनका विश्वास कमजोर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सचिवालय के बाहर पत्रकारों से विस्तार से बातचीत करना चाहती थीं लेकिन टास्क फोर्स ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। रूप कौर संधू ने बताया कि कुछ लोग बहरीन की महिला के श्री आनंदपुर साहिब की सराय के कमरा नंबर तीन में जाने से इन्कार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा जारी तस्वीर इसी कमरे की है। यह तस्वीर उनके आरोपों की पुष्टि करती है। संधू ने इस मामले में और खुलासे करने के संकेत दिए हैं।