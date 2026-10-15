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नौशहरा पन्नुआं हत्याकांड: हरियाणा से पकड़ा गया मुख्य आरोपी, पंजाब एजीटीएफ और हरियाणा एसटीएफ का संयुक्त ऑपरेशन

Thu, 15 Oct 2026 10:46 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Thu, 15 Oct 2026 10:46 AM IST
सार

इससे पहले एजीटीएफ पंजाब ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान सजनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अजमीत सिंह की हत्या विदेशी गैंगस्टर प्रभ दासूवाल और डोनी बल के इशारे पर की गई थी। हत्या के पीछे गैंगवार की रंजिश को वजह बताया जा रहा है।

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Naushehra Pannuan murder case Main accused arrested in Haryana by Punjab AGTF and Haryana STF
आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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तरनतारन के नौशहरा पन्नुआं में सितंबर में हुए अजमीत सिंह हत्याकांड में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम गुरलाल सिंह है। 
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एजीटीएफ ने हरियाणा एसटीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन के दौरान गुरलाल सिंह को हरियाणा के नूंह जिले से पकड़ा। पुलिस को आरोपी के संबंध में विशेष खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर दोनों राज्यों की टीमों ने मिलकर कार्रवाई की।
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इस मामले में इससे पहले एजीटीएफ पंजाब ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान सजनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अजमीत सिंह की हत्या विदेशी गैंगस्टर प्रभ दासूवाल और डोनी बल के इशारे पर की गई थी। हत्या के पीछे गैंगवार की रंजिश को वजह बताया जा रहा है।
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पुलिस के मुताबिक, इस मामले से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगा लिया गया है। अब जांच के दौरान आरोपियों के अन्य संपर्कों और वारदात से पहले व बाद में मदद करने वालों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस हत्याकांड में अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे।
 
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