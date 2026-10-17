खडूर साहिब में फायरिंग: इमिग्रेशन सेंटर मालिक के घर पर चलाई गोलियां, एक करोड़ की रंगदारी के लिए मिली थी धमकी

बताया जा रहा है कि इस वारदात को दूसरी बार अंजाम दिया गया है। इससे पहले 4 अक्तूबर को भी इसी इमिग्रेशन सेंटर पर फायरिंग हुई थी। जानकारी के अनुसार, गत रात दो बदमाशों ने इमिग्रेशन सेंटर के मालिक राजविंदर सिंह के घर पर गोलियां चलाईं।सूत्रों के मुताबिक, गैंगस्टर प्रभ दासूवाल की ओर से इमिग्रेशन सेंटर के मालिक से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। रंगदारी नहीं देने पर उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थीं और फायरिंग की गई। घटना की सूचना मिलते ही गोइंदवाल साहिब थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।