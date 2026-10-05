फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Crackdown on adulteration; 8 teams formed for inspections.

Amritsar News: मिलावटखोरी पर सख्ती, जांच के लिए 8 टीमें गठित

Mon, 05 Oct 2026 05:57 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Mon, 05 Oct 2026 05:57 PM IST
विज्ञापन
Crackdown on adulteration; 8 teams formed for inspections.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अमृतसर। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सेहत विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने नकली दूध, पनीर, खोया और मिठाइयां तैयार कर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सेहत अधिकारी डॉ. मंजीत सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत संबंधित दुकान को सील भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए आठ टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी। विभाग की ओर से दूध, पनीर, खोया और मिठाइयों के सैंपल लेकर उनकी जांच करवाई जाएगी।
विज्ञापन

डॉ. मंजीत सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों, खासकर हरियाणा और राजस्थान से अमृतसर पहुंचने वाली मिठाइयों और खोये के भी सैंपल लिए जाएंगे। इसके अलावा मंदिरों और गुरुघरों के बाहर बिकने वाले देसी घी की गुणवत्ता जांचने के लिए भी सैंपल भरे जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी कि त्योहारी सीजन में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की टीमें लगातार निगरानी रखेंगी और सैंपल में मिलावट पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed