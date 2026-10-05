Amritsar News: मिलावटखोरी पर सख्ती, जांच के लिए 8 टीमें गठित

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अमृतसर। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सेहत विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने नकली दूध, पनीर, खोया और मिठाइयां तैयार कर बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सेहत अधिकारी डॉ. मंजीत सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत संबंधित दुकान को सील भी किया जाएगा।उन्होंने बताया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए आठ टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी। विभाग की ओर से दूध, पनीर, खोया और मिठाइयों के सैंपल लेकर उनकी जांच करवाई जाएगी।डॉ. मंजीत सिंह ने बताया कि दूसरे राज्यों, खासकर हरियाणा और राजस्थान से अमृतसर पहुंचने वाली मिठाइयों और खोये के भी सैंपल लिए जाएंगे। इसके अलावा मंदिरों और गुरुघरों के बाहर बिकने वाले देसी घी की गुणवत्ता जांचने के लिए भी सैंपल भरे जाएंगे।उन्होंने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी कि त्योहारी सीजन में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की टीमें लगातार निगरानी रखेंगी और सैंपल में मिलावट पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।