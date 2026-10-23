टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: हथियारों की सप्लाई के लिए ‘डेड लेटर बॉक्स’ का शक, अमृतसर में पुलिस की दबिश

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जांच में सीमा पार बैठे हैंडलरों द्वारा स्थानीय युवाओं को नेटवर्क से जोड़ने का पहलू भी खंगाला जा रहा है। युवाओं को छोटे आर्थिक लालच देकर इस नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां देकर इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस सीमा के आसपास सक्रिय संपर्कों की भूमिका पता कर रही है।डेड लेटर बॉक्स एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच सीधे मुलाकात के बिना तय स्थान पर सामान रखा जाता है। दूसरा व्यक्ति वहां से उसे उठा लेता है, जिससे सीधा संपर्क कम रहता है। पुलिस टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में हथियारों की सप्लाई में इस व्यवस्था के इस्तेमाल की जांच कर रही है। एन्क्रिप्टेड एप के जरिये संपर्क किए जाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें संदेश सुरक्षित रहते हैं। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर इन संपर्कों की कड़ियां जोड़ रही है।