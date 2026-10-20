निहंग तूफान सिंह के साथ मारपीट: वीडियो जारी कर लगाया दस्तार उतारने का आरोप, मोहाली मोर्चे से आया था चर्चा में

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तूफान सिंह के मुताबिक, वह सोमवार को श्री दरबार साहिब में माथा टेककर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। महाराजा रणजीत सिंह चौक के पास अकाली बाबा फूला सिंह के बुत के नजदीक कुछ निहंगों ने उसकी मोटरसाइकिल रोक ली और उसके साथ मारपीट की।तूफान सिंह ने कहा कि वह मेहनत-मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। उसके माता-पिता नहीं हैं और उसने दशम पातशाह को ही अपना माता-पिता माना है। उसने आरोप लगाया कि उसे हर दूसरे-तीसरे दिन पीटा जाता है। कुछ लोगों को उसके सोशल मीडिया पर पंजाब के मुद्दों पर बोलने से परेशानी है तो वह बोलना भी छोड़ देगा।तूफान सिंह ने पुलिस से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उसने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो बुधवार सुबह 10 बजे थाना कोतवाली के बाहर अकेले धरने पर बैठेगा।