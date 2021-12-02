Amritsar News: पादरी की हत्या मामले में आरोपी तीन दिन के रिमांड पर

बटाला। गांधी नगर कैंप में वीरवार को पादरी बलविंदरपाल लाडी की कटर से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी नरेश कुमार को पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर लिया है।थाना सिविल लाइन बटाला के एसएचओ लखविंदर सिंह ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को आरोपी नरेश कुमार को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस को पूछताछ के लिए तीन दिन का रिमांड दिया। प्राथमिक जांच में हत्या का कारण पैसों का लेन-देन बताया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। हत्या के अन्य कारणों को भी उजागर करने के लिए जांच पड़ताल होगी। मृतक के भाई के भाई के बयान पर आरोपी नरेश कुमार निवासी गांधी कैंप बटाला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे वीरवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था।