जेलेंस्की ने मानी अमेरिका की बात: ट्रंप का दावा- रूस के ऊर्जा ठिकानों पर नहीं होगा हमला, ईरान पर क्या कहा?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 14 Sep 2026 10:27 PM IST
सार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने पर सहमत हो गया है और रूस भी ऐसा ही करेगा। ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को दुनिया में डीजल की बढ़ती कीमतों की बड़ी वजह बताया। साथ ही उन्होंने ईरान के साथ सैन्य संघर्ष, होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल के प्रवाह और संभावित समझौते को लेकर भी बयान दिया। क्या कई मोर्चों पर तनाव कम होने वाला है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने पर सहमति जताई है और रूस भी यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को निशाना नहीं बनाने पर राजी हो गया है। ट्रंप ने इस घटनाक्रम को दुनिया में डीजल की कीमतों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह रूस-यूक्रेन युद्ध है, न कि ईरान। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष, तेल की कीमत और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी कई दावे किए हैं।
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क्या यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला रोकने की बात मान ली है?ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने के लिए सहमत हो गया है। उनके मुताबिक, रूस ने भी इसी तरह का कदम उठाने पर सहमति जताई है। ट्रंप के बयान के अनुसार, दोनों देशों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने वाले हमलों को रोकने की दिशा में यह एक अहम सहमति है। हालांकि, ट्रंप ने अपने पोस्ट में इस सहमति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। उन्होंने इसे रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच ऊर्जा क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर पेश किया।
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ट्रंप ने दुनिया में डीजल की कीमत बढ़ने की वजह क्या बताई?ट्रंप ने कहा कि दुनिया में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध है। उन्होंने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार मानने से इनकार किया। ट्रंप ने अमेरिका में बढ़ी कीमतों का भी जिक्र किया और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके प्रशासन को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कीमतें उनकी वजह से नहीं बढ़ी हैं। ट्रंप के मुताबिक, तेल को छोड़कर बाकी कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। उनका दावा है कि ईरान के साथ सैन्य संघर्ष खत्म होने के बाद तेल की कीमत भी बहुत तेजी से गिर सकती है।
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