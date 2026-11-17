Virtual Court Traffic Challan Process: सड़क पर चलते समय कई बार तकनीकी खराबी, कैमरे की गलती या नंबर प्लेट में गड़बड़ी के कारण वाहन चालकों के पास गलत ई-चालान आ जाते हैं। ऐसे में बिना किसी गलती के जुर्माना भरना किसी भी आम इंसान के लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है।





अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है और आपकी बाइक का गलत चालान कट गया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि कानूनन आप इसे सही साबित कर सकते हैं। इसके लिए ट्रैफिक विभाग और अदालतों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि गलत चालान मिलने पर आप उसे कोर्ट या संबंधित विभाग में कैसे चुनौती दे सकते हैं।