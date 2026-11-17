Virtual Court Traffic Challan Process: सड़क पर चलते समय कई बार तकनीकी खराबी, कैमरे की गलती या नंबर प्लेट में गड़बड़ी के कारण वाहन चालकों के पास गलत ई-चालान आ जाते हैं। ऐसे में बिना किसी गलती के जुर्माना भरना किसी भी आम इंसान के लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है।
अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है और आपकी बाइक का गलत चालान कट गया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि कानूनन आप इसे सही साबित कर सकते हैं। इसके लिए ट्रैफिक विभाग और अदालतों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि गलत चालान मिलने पर आप उसे कोर्ट या संबंधित विभाग में कैसे चुनौती दे सकते हैं।
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चालान की जांच और सबूत?
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चालान की जांच और सबूत?
- सबसे पहले ई-चालान पोर्टल पर जाकर चालान की तस्वीर चेक करें।
- इसके बाद अपने पक्ष में मजबूत सबूत जैसे फास्टैग रसीद या जीपीएस लोकेशन को इकट्ठा कर लें।
- इसके अलावा आपको निर्दोष साबित करने वाले सभी सबूत को इकठ्ठा कर लें।
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शिकायत दर्ज कैसे करें
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शिकायत दर्ज कैसे करें?
- अगर आपका चालान दिल्ली का है तो आप उसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/pay-notice/) पर ही चैलेंज कर सकते हैं।
- इसके अलावा अगर आपका चालान किसी अन्य राज्य का है तो आप (https://echallan.parivahan.nic.in/grievance) इस वेबसाइट पर चैलेंज कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप नजदीकी ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में जाकर लिखित आवेदन भी दे सकते हैं।
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ट्रैफिक नियम
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वर्चुअल कोर्ट में कैसे भेजें?
- चालान पोर्टल पर सीधा भुगतान करने के बजाय 'कंटेस्ट इन वर्चुअल कोर्ट' के विकल्प को चुनें।
- इससे आपका मामला सुनवाई के लिए सीधे ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है।
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गलत चालान का पेमेंट क्यों नहीं करना चाहिए?
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गलत चालान का पेमेंट क्यों नहीं करना चाहिए?
- अगर आपका चालान गलत है, तो उसका कभी भी भुगतान न करें।
- कानून के अनुसार जुर्माना भरने का सीधा अर्थ यह माना जाता है कि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए आप उपर बताए गए प्रक्रिया ते तहत अपने चालान को चैलेंज कर सकते हैं।