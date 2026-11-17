Ayushman Card: अलग-अलग राज्यों में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं जिनके जरिए पात्र लोगों को राज्य सरकारें कई तरह के लाभ देने का काम करती है। इसी तरह आयुष्मान कार्ड से केंद्र सरकार मुफ्त इलाज देने का काम करती है।





दरअसल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। इसके बाद आप आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई अस्पताल आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज देने से मना करे तो आप यहां जान सकते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...