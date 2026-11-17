How To Save Domestic LPG Gas: आज के समय में रसोई घर का खर्च संभालना हर ग्रहणी और परिवार के लिए एक बड़ा काम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा असर रसोई गैस यानी एलपीजी सिलिंडर के खर्च पर पड़ता है। अक्सर देखने में आता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद घरेलू गैस सिलिंडर महीने के अंत तक पहुंचने से पहले ही अचानक खत्म हो जाता है, जिससे घर का बजट गड़बड़ा जाता है।





गैस की इस तेजी से खपत के पीछे कई छोटी-छोटी गलतियां और लापरवाही छिपी होती हैं, जिन पर अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो बार-बार नया सिलिंडर मंगाना पड़ता है। अगर आपके घर में भी गैस की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको अपनी खाना बनाने की आदतों में कुछ आसान बदलाव करने की जरूरत है। आइए इस लेख में जानते हैं कि एलपीजी गैस की बचत करने के कौन-कौन से असरदार तरीके हैं।