How To Save Domestic LPG Gas: आज के समय में रसोई घर का खर्च संभालना हर ग्रहणी और परिवार के लिए एक बड़ा काम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा असर रसोई गैस यानी एलपीजी सिलिंडर के खर्च पर पड़ता है। अक्सर देखने में आता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद घरेलू गैस सिलिंडर महीने के अंत तक पहुंचने से पहले ही अचानक खत्म हो जाता है, जिससे घर का बजट गड़बड़ा जाता है।
गैस की इस तेजी से खपत के पीछे कई छोटी-छोटी गलतियां और लापरवाही छिपी होती हैं, जिन पर अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो बार-बार नया सिलिंडर मंगाना पड़ता है। अगर आपके घर में भी गैस की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको अपनी खाना बनाने की आदतों में कुछ आसान बदलाव करने की जरूरत है। आइए इस लेख में जानते हैं कि एलपीजी गैस की बचत करने के कौन-कौन से असरदार तरीके हैं।
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सबसे बर्नर की सफाई करें
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सबसे बर्नर की सफाई करें
- गैस चूल्हे के बर्नर में गंदगी या कार्बन जमने से नीली की जगह पीली लौ निकलने लगती है, जिससे ईंधन की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है।
- इसलिए बर्नर को समय पर साफ करना चाहिए ताकि गैस पूरी दक्षता से जले।
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बर्तन ढककर खाना पकाएं
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बर्तन ढककर खाना पकाएं
- खाना बनाते समय हमेशा पतीले या कढ़ाई को ढक्कन से ढककर रखना बेहद समझदारी का काम होता है।
- ऐसा करने से बर्तन के अंदर भाप और गर्मी कैद रहती है, जिससे भोजन बहुत जल्दी पकता है और गैस की खपत कम होती है।
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LPG Gas
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दाल-सब्जी पहले से भिगोएं
- कच्चे अनाज, छोले या दालों को पकाने से कम से कम आधे घंटे पहले पानी में भिगोकर रखना चाहिए।
- इससे वे बहुत जल्दी उबल जाते हैं और गैस चूल्हे को लंबे समय तक चालू नहीं रखना पड़ता है।
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धीमी आंच का उपयोग करना समझें
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धीमी आंच का उपयोग करना समझें
- तेज आंच पर खाना पकाने से बर्तन जल सकते हैं और गैस भी बेवजह बर्बाद होती है।
- एक बार उबाल आने के बाद आंच को धीमा कर देना चाहिए ताकि भोजन भी स्वादिष्ट बने और गैस बचे।