Driving in Fog Safety Tips: सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाने लगता है, जिससे सड़क पर विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता बेहद कम हो जाती है। ऐसे खतरनाक मौसम में जब सड़कों पर कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता, तो जरा सी असावधानी या एक सेकंड की चूक भी भीषण सड़क हादसों का कारण बन सकती है।
बहुत से लोग कोहरे में भी गाड़ी चलाते समय आम दिनों की तरह ही लापरवाही बरतते हैं, जो कि उनकी और दूसरों की जान के लिए भारी जोखिम पैदा कर देता है। अगर आप भी सर्दियों के इस मौसम में सफर करने वाले हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। आइए इस लेख में जानते हैं कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय कौन सी बड़ी गलतियां करने से बचना चाहिए।
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हाई बीम लाइट क्यों न जलाएं?
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हाई बीम लाइट क्यों न जलाएं?
- कोहरे के दौरान गाड़ी की हेडलाइट को हमेशा लो बीम पर रखना चाहिए।
- हाई बीम लाइट जलाने से कोहरे की बूंदों से रोशनी टकराकर वापस ड्राइवर की आंखों पर पड़ती है, जिससे आगे का रास्ता देखना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
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गाड़ी की रफ्तार तेज क्यों न रखें?
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गाड़ी की रफ्तार संतुलित रखें
- खराब विजिबिलिटी वाले मौसम में कभी भी अपनी गाड़ी की स्पीड तेज नहीं रखनी चाहिए।
- हमेशा आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी बनाकर चलें ताकि अचानक ब्रेक लगानी पड़े तो आप समय रहते अपनी गाड़ी को आसानी से नियंत्रित कर सकें।
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डबल इंडिकेटर कब और क्यों चलाएं
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डबल इंडिकेटर कब और क्यों चलाएं?
- सड़क पर घना कोहरा होने पर अपनी कार के सभी चारों इंडिकेटर यानी हजार लाइट ऑन रखें।
- इसके अलावा अपनी लेन को कभी न बदलें और सड़क किनारे सफेद पट्टी या रिफ्लेक्टर को देखकर ही अपनी गाड़ी को सही दिशा में आगे बढ़ाएं।
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अचानक ब्रेक लगाने से कैसे बचें?
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अचानक ब्रेक लगाने से कैसे बचें?
- कोहरे के समय सड़क पर कभी भी अचानक ब्रेक लगाने या गाड़ी को बीच रास्ते में पार्क करने की गलती न करें।
- अगर गाड़ी में कोई खराबी आ जाए, तो उसे सावधानी से सड़क से पूरी तरह नीचे उतारकर ही पार्क करें।