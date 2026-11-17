Importance Of Receiving Copy of FIR: जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब किसी आपराधिक घटना या विवाद के बाद पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है। किसी भी गंभीर घटना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी कदम होता है। लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर लोग थाने जाकर थानेदार या पुलिस अधिकारियों को अपनी बात सही ढंग से समझा नहीं पाते हैं, जिससे कई बार शिकायत में जरूरी बातें छूट जाती हैं।
अगर आप भी किसी समस्या के समय सही तरीके से पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो इसके कानूनी नियमों और जरूरी बातों की पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आइए इस लेख में जानते हैं कि एफआईआर दर्ज करवाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
2 of 5
घटना की सही जानकारी?
- फोटो : AI
घटना की सही जानकारी?
- शिकायत दर्ज कराते समय घटना की तारीख, सही समय और सटीक स्थान का पूरा विवरण बिना किसी गलती के लिखवाना चाहिए।
- पुलिस को दी जाने वाली लिखित शिकायत में यह स्पष्ट होना चाहिए कि घटना के वक्त असल में क्या और कैसे हुआ था।
3 of 5
आरोपियों का पूरा विवरण?
- फोटो : AI
आरोपियों का पूरा विवरण?
- अगर आप हमलावरों या आरोपियों को अच्छी तरह जानते हैं, तो उनका नाम, पता और हुलिया साफ-साफ दर्ज करवाएं।
- अनजान व्यक्ति होने पर भी उसका शारीरिक हुलिया, उम्र और अन्य पहचान से जुड़ी खास बातें पुलिस को जरूर बताएं ताकि जांच में आसानी हो।
4 of 5
नुकसान या चोट का जिक्र
- फोटो : Adobe Stock
नुकसान या चोट का जिक्र
- घटना के दौरान अगर किसी को शारीरिक चोट आई है या किसी संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो उसका पूरा जिक्र रिपोर्ट में होना चाहिए।
- डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट और चोट की तस्वीरों को भी शिकायत के साथ संलग्न करना बेहद जरूरी होता है।
5 of 5
रिसिविंग लेना क्यों जरूरी?
- फोटो : Adobe Stock
रिसिविंग लेना क्यों जरूरी?
- शिकायत देने के बाद पुलिस से उसकी प्राप्ति रसीद जरूर लें।
- लिखित आवेदन की फोटोकॉपी पर थाने की मुहर, तारीख और अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य करवाएं ताकि पक्का सबूत रहे।