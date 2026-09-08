बारिश आई तो बिजली का बिल भी बढ़ गया? घर में चल रही इन 5 चीजों पर दें ध्यान

1 of 5 AC तो बंद है, फिर भी बिल आया ज्यादा - फोटो : AI

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बारिश का मौसम शुरू होते ही लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है। एसी और कूलर का इस्तेमाल भी कई घरों में पहले के मुकाबले कम हो जाता है। ऐसे में उम्मीद रहती है कि इस महीने बिजली का बिल भी कम आएगा। लेकिन अगर इसके उलट आपका बिजली बिल बढ़ गया है तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। बारिश के दिनों में घर के कई दूसरे बिजली वाले उपकरण ज्यादा समय तक चलने लगते हैं, जिससे खपत बढ़ सकती है। अगर आपके घर में भी बारिश के दौरान बिजली का बिल अचानक बढ़ गया है तो इसकी ये वजहें हो सकती हैं।

2 of 5 एसी (AC) कूल मोड - फोटो : एआई जनरेटेड

उमस में ज्यादा देर चलता है पंखा और एसी

बारिश के दौरान तापमान भले ही कम हो जाए, लेकिन हवा में नमी काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि मौसम ठंडा होने के बाद भी कमरे में उमस महसूस होती है। इससे राहत पाने के लिए लोग पंखा ज्यादा देर तक चलाते हैं। कई बार एसी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। उमस वाले दिनों में कमरे को आरामदायक बनाए रखने के लिए एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ सकती है।

3 of 5 ब्लेड के एलाइनमेंट को करें सही - फोटो : एआई जनरेटेड

कपड़े सुखाने में खर्च होती है बिजली

बारिश में धूप कम निकलने से कपड़े जल्दी नहीं सूखते। ऐसे में कुछ लोग कपड़े सुखाने के लिए गर्म हवा देने वाले उपकरण या कपड़े सुखाने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें लंबे समय तक चलाने पर बिजली की खपत बढ़ सकती है। जहां संभव हो, कपड़ों को प्राकृतिक हवा में सुखाना बेहतर विकल्प है।

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4 of 5 गैस गीजर - फोटो : AI

गीजर का बढ़ जाता है इस्तेमाल

बारिश के दिनों में पानी ठंडा होने लगता है और कई घरों में गर्म पानी के लिए गीजर ज्यादा चलने लगता है। गीजर ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरणों में शामिल है। इसलिए इसे जरूरत के हिसाब से ही चलाएं और पानी गर्म होने के बाद तुरंत बंद कर दें।

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