सावधान: घर में रखी इन चार चीजों की एक्सपायरी चेक की? तारीख निकलने के बाद भी लोग करते हैं इस्तेमाल

घर में किन चीजों की एस्पायरी डेट चेक करते रहना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

घर में रखी हर चीज को हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी पैकिंग पर लिखी तारीख पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। कई बार सामान अलमारी, किचन या बाथरूम में महीनों तक पड़ा रहता है और जरूरत पड़ने पर सीधे इस्तेमाल कर लिया जाता है।





हालांकि, हर प्रोडक्ट पर लिखी तारीख का मतलब एक जैसा नहीं होता। कुछ चीजों में ये तारीख गुणवत्ता से जुड़ी होती है। जबकि, कुछ चीजों में एक्सपायरी के बाद इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप येां जान सकते हैं कि घर में रखी किन 4 चीजों की तारीख जरूर चेक कर लेनी चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...