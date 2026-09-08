{"_id":"6a9fbf138d9a12680c02ba1f","slug":"lpg-customers-take-note-services-for-these-individuals-have-been-discontinued-is-your-name-on-the-list-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"LPG ग्राहक ध्यान दें! इन लोगों की सेवाएं हुईं बंद, आपका नाम तो नहीं?","category":{"title":"Utility","title_hn":"जरूरत की खबर","slug":"utility"}}

एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी अब बेहद जरूरी हो गई है। गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी कराने की बढ़ाई गई समयसीमा भी खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है। ऐसे में अब सवाल है कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं पर क्या कार्रवाई होगी और क्या उनकी गैस बुकिंग या सब्सिडी प्रभावित हो सकती है? दरअसल, आगरा जिले में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य की गई ई-केवाईसी प्रक्रिया की एक सप्ताह की बढ़ाई गई मियाद सोमवार को समाप्त हो गई। इस निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद भी, जिले के एक लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है। इस लापरवाही के चलते अब इन उपभोक्ताओं पर गैस सिलिंडर की बुकिंग रोकने और सरकारी सब्सिडी बंद होने का खतरा मंडरा रहा है।



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