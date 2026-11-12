पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन है पात्र? यहां जानें पात्रता से लेकर आवेदन तक का तरीका

PM Vishwakarma Yojana: भारत में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे कारीगर और शिल्पकार हैं, जो अपने पारंपरिक हुनर के दम पर परिवार का गुजारा करते हैं। हालांकि, आर्थिक तंगी और आधुनिक उपकरणों की कमी के कारण कई बार उन्हें अपना काम आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही पारंपरिक कामगारों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है।





इस योजना के तहत पात्र लोगों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन और सस्ते ब्याज पर लोन जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन इस योजना का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए सरकार ने कुछ खास पात्रता शर्तें तय की हैं। तो चलिए जानते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है और इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...