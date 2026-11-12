जानना जरूरी: आरओ से 10 लीटर पानी बनाने में कितना पानी बर्बाद होता है? यहां जानें

RO Water: आजकल ज्यादातर घरों में पीने के पानी को साफ करने के लिए आरओ वॉटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। आरओ पानी से अशुद्धियां, घुले हुए लवण और कई तरह के दूषित तत्वों को हटाने में मदद करता है।





वहीं, जब आरओ पानी साफ करता है तो काफी पानी वेस्ट वॉटर के रूप में भी निकलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि घर में आरओ से 10 लीटर साफ पानी तैयार करने के लिए कितना पानी इस्तेमाल होता है और उसमें से कितना पानी बाहर निकल जाता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...