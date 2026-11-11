अगर बैंक काउंटर से गलती से मिल गए अधिक पैसे तो क्या करें? ये गलती किए तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई

Bank Counter: बैंक में नकदी निकालते समय कई बार मानवीय भूल के कारण कैशियर आपको तय रकम से अधिक पैसे दे देता है। ऐसी स्थिति में घबराने या लालच करने के बजाय समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले काउंटर छोड़ने से पहले ही अपने नोटों की गिनती अच्छी तरह कर लें। अगर आपको गलती से अधिक पैसे मिल गए हैं, तो तुरंत कैशियर को इस बारे में सूचित करें और अतिरिक्त राशि वापस कर दें।





ऐसा करने से न सिर्फ आपकी ईमानदारी साबित होती है, बल्कि आप किसी भी तरह के मानसिक तनाव और भविष्य में होने वाली कानूनी उलझनों से भी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।