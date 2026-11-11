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अगर बैंक काउंटर से गलती से मिल गए अधिक पैसे तो क्या करें? ये गलती किए तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई

Wed, 11 Nov 2026 07:54 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 11 Nov 2026 07:54 PM IST
सार

  • Extra Cash From Bank: बैंक काउंटर से गलती से मिले अतिरिक्त पैसे तुरंत कैशियर या मैनेजर को लौटा दें।
  • पैसे रखने या खर्च करने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई और जेल हो सकती है।
  • ईमानदारी दिखाकर पैसे वापस करने की रसीद जरूर लें ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।

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What to Do If You Receive Extra Cash at a Bank Counter? Know Legal Risks
Bank counter - फोटो : AI

Bank Counter: बैंक में नकदी निकालते समय कई बार मानवीय भूल के कारण कैशियर आपको तय रकम से अधिक पैसे दे देता है। ऐसी स्थिति में घबराने या लालच करने के बजाय समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले काउंटर छोड़ने से पहले ही अपने नोटों की गिनती अच्छी तरह कर लें। अगर आपको गलती से अधिक पैसे मिल गए हैं, तो तुरंत कैशियर को इस बारे में सूचित करें और अतिरिक्त राशि वापस कर दें।



ऐसा करने से न सिर्फ आपकी ईमानदारी साबित होती है, बल्कि आप किसी भी तरह के मानसिक तनाव और भविष्य में होने वाली कानूनी उलझनों से भी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।
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बैंक लोन - फोटो : Freepik

पैसे रख लेने पर क्या होगा?

  • अगर आप जानबूझकर अतिरिक्त पैसे अपने पास रख लेते हैं, तो बैंक शाम को हिसाब मिलाते समय इस गलती को आसानी से पकड़ लेता है।
  • सीसीटीवी फुटेज और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के जरिए आपकी पहचान तुरंत हो जाती है।
  • इसके बाद बैंक अधिकारी आपसे संपर्क करके पैसे वापस करने के लिए कहते हैं।
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बैंक - फोटो : Adobe Stock

कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है?

  • बैंक के कहने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं लौटाता है, तो बैंक पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है।
  • भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत इसे अमानत में संपत्ति का बेईमानी से गबन माना जाता है।
  • इस अपराध के साबित होने पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है।
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बैंक - फोटो : Adobe Stock

घर पहुंचने पर गलती पता चले तो?

  • कई बार लोग बैंक में पैसे नहीं गिनते और घर जाकर उन्हें ज्यादा रकम मिलने का पता चलता है।
  • ऐसी स्थिति में बिना देर किए तुरंत बैंक की शाखा में जाएं और मैनेजर से मिलकर अतिरिक्त पैसे जमा कराएं।
  • अगर बैंक बंद हो चुका है, तो अगले ही कार्यदिवस पर सबसे पहले यह काम पूरा करें।
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बैंक - फोटो : Adobe Stock
पैसे लौटाते समय क्या सावधानी रखें?
  • अतिरिक्त नकदी वापस करते समय कैशियर या बैंक मैनेजर से इसकी लिखित रसीद या पावती लेना कभी न भूलें।
  • यह रसीद इस बात का पक्का सबूत होती है कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ अतिरिक्त रकम बैंक को लौटा दी है।
  • इससे भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या गलतफहमी की गुंजाइश खत्म हो जाती है।

 
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