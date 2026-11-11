अगर बैंक काउंटर से गलती से मिल गए अधिक पैसे तो क्या करें? ये गलती किए तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई

Bank Counter: बैंक में नकदी निकालते समय कई बार मानवीय भूल के कारण कैशियर आपको तय रकम से अधिक पैसे दे देता है। ऐसी स्थिति में घबराने या लालच करने के बजाय समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले काउंटर छोड़ने से पहले ही अपने नोटों की गिनती अच्छी तरह कर लें। अगर आपको गलती से अधिक पैसे मिल गए हैं, तो तुरंत कैशियर को इस बारे में सूचित करें और अतिरिक्त राशि वापस कर दें।
ऐसा करने से न सिर्फ आपकी ईमानदारी साबित होती है, बल्कि आप किसी भी तरह के मानसिक तनाव और भविष्य में होने वाली कानूनी उलझनों से भी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।
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बैंक लोन
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पैसे रख लेने पर क्या होगा?
- अगर आप जानबूझकर अतिरिक्त पैसे अपने पास रख लेते हैं, तो बैंक शाम को हिसाब मिलाते समय इस गलती को आसानी से पकड़ लेता है।
- सीसीटीवी फुटेज और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के जरिए आपकी पहचान तुरंत हो जाती है।
- इसके बाद बैंक अधिकारी आपसे संपर्क करके पैसे वापस करने के लिए कहते हैं।
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कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
- बैंक के कहने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं लौटाता है, तो बैंक पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है।
- भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत इसे अमानत में संपत्ति का बेईमानी से गबन माना जाता है।
- इस अपराध के साबित होने पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है।
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घर पहुंचने पर गलती पता चले तो?
- कई बार लोग बैंक में पैसे नहीं गिनते और घर जाकर उन्हें ज्यादा रकम मिलने का पता चलता है।
- ऐसी स्थिति में बिना देर किए तुरंत बैंक की शाखा में जाएं और मैनेजर से मिलकर अतिरिक्त पैसे जमा कराएं।
- अगर बैंक बंद हो चुका है, तो अगले ही कार्यदिवस पर सबसे पहले यह काम पूरा करें।
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पैसे लौटाते समय क्या सावधानी रखें?
- अतिरिक्त नकदी वापस करते समय कैशियर या बैंक मैनेजर से इसकी लिखित रसीद या पावती लेना कभी न भूलें।
- यह रसीद इस बात का पक्का सबूत होती है कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ अतिरिक्त रकम बैंक को लौटा दी है।
- इससे भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या गलतफहमी की गुंजाइश खत्म हो जाती है।