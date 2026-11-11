दिवाली के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ गया? जानें अधिक ब्याज से बचने के लिए क्या करें

How to Avoid Heavy Interest: त्योहारों के मौसम में खरीदारी करना हर किसी को पसंद होता है। दिवाली के दौरान कपड़ों, मिठाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपहारों पर जमकर खर्च होता है। इस उत्साह में कई बार लोग अपनी जेब से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं। जब महीने के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, तो बड़ी रकम देखकर घबराहट होना स्वाभाविक है।





अगर इस बिल को सही समय पर और सही तरीके से नहीं चुकाया गया, तो बैंक इस पर बहुत भारी ब्याज वसूलते हैं। यह ब्याज दर सालाना चालीस प्रतिशत तक हो सकती है। इसलिए, बिना घबराए कुछ आसान वित्तीय कदम उठाकर आप खुद को कर्ज के जाल और भारी जुर्माने से बचा सकते हैं।