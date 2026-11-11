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दिवाली के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ गया? जानें अधिक ब्याज से बचने के लिए क्या करें

Wed, 11 Nov 2026 08:22 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 11 Nov 2026 08:22 PM IST
सार

  • Credit Card Bill: दिवाली की खरीदारी के बाद बढ़े हुए क्रेडिट कार्ड बिल को समय पर चुकाना बेहद जरूरी है।
  • अगर आपके पास क्रेडिट चुकाने के पैसे नहीं है तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं।

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Diwali Credit Card Bill Surge Simple Ways to Avoid Heavy Interest Charges
बैंक काउंटर - फोटो : AI

How to Avoid Heavy Interest: त्योहारों के मौसम में खरीदारी करना हर किसी को पसंद होता है। दिवाली के दौरान कपड़ों, मिठाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपहारों पर जमकर खर्च होता है। इस उत्साह में कई बार लोग अपनी जेब से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं। जब महीने के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, तो बड़ी रकम देखकर घबराहट होना स्वाभाविक है।



अगर इस बिल को सही समय पर और सही तरीके से नहीं चुकाया गया, तो बैंक इस पर बहुत भारी ब्याज वसूलते हैं। यह ब्याज दर सालाना चालीस प्रतिशत तक हो सकती है। इसलिए, बिना घबराए कुछ आसान वित्तीय कदम उठाकर आप खुद को कर्ज के जाल और भारी जुर्माने से बचा सकते हैं।
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Diwali Credit Card Bill Surge Simple Ways to Avoid Heavy Interest Charges
credit card debit card - फोटो : Adobe Stock

क्या न्यूनतम राशि भरना सही है?

  • अक्सर लोग पूरा बिल न भर पाने पर केवल न्यूनतम देय राशि जमा कर देते हैं।
  • ऐसा करने से आप लेट फीस से तो बच जाते हैं, लेकिन बची हुई रकम पर रोजाना के हिसाब से भारी ब्याज लगता रहता है।
  • इसलिए, अपनी बचत का इस्तेमाल करके पूरा बिल एक साथ चुकाने की कोशिश करें।
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क्या बिल को ईएमआई में बदलें? - फोटो : Adobe Stock

बिल को ईएमआई में बदल सकते हैं

  • अगर आपके पास एक साथ पूरा पैसा नहीं है, तो बैंक से बात करके अपने बड़े बिल को आसान मासिक किस्तों में बदलवा लें।
  • क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले सामान्य ब्याज की तुलना में ईएमआई पर ब्याज दर काफी कम होती है।
  • इससे आपकी जेब पर अचानक बोझ नहीं पड़ेगा और आप आराम से पैसा चुका पाएंगे।
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क्या बैलेंस ट्रांसफर का विकल्प चुनें? - फोटो : Adobe Stock

दूसरे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर का विकल्प चुन सकते हैं

  • अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
  • इसमें आप अपने पुराने कार्ड का बकाया बिल नए कार्ड पर ट्रांसफर कर देते हैं।
  • कई बैंक शुरुआती कुछ महीनों के लिए बहुत कम ब्याज या बिना ब्याज के यह सुविधा देते हैं, जिससे आपको राहत मिलती है।
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क्या पर्सनल लोन लेना बेहतर होगा? - फोटो : Freepik

क्या पर्सनल लोन लेना बेहतर होगा?

  • जब क्रेडिट कार्ड का बकाया बहुत अधिक हो जाए और आप किस्तें भी न भर पा रहे हों, तो एक छोटा पर्सनल लोन लेना समझदारी है।
  • पर्सनल लोन की ब्याज दर क्रेडिट कार्ड के ब्याज से लगभग आधी होती है।
  • लोन के पैसों से कार्ड का बिल खत्म कर दें और फिर कम ब्याज पर आसान किस्तें चुकाएं।
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