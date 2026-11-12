पीएम किसान योजना: 25वीं किस्त के लिए किसान अभी कर लें ये 3 जरूरी काम, वरना अटक सकते हैं 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 25th Installment: देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हुए हैं और हर साल 6000 रुपये की राशि प्राप्त करते हैं। हालांकि, यह रकम एक साथ नहीं दी जाती है बल्कि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
वहीं, अब किसानों को अगली 25वीं किस्त मिलनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको कौन से काम करवाने जरूरी हैं? शायद नहीं। पर आपके लिए बतौर लाभार्थी ये जानना जरूरी हो जाता है कि किन किसानों को और क्या काम करवाने जरूरी होते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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25वीं किस्त के लिए क्या काम करवाने जरूरी हैं?
- फोटो : Amar Ujala
25वीं किस्त कब जारी होगी?
- पीएम किसान योजना की अब तक कुल 24 किस्त जारी हो चुकी हैं
- 24वीं किस्त 30 अक्तूबर 2026 को जारी की गई थी
- इस दौरान 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में 18690 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी गई
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25वीं किस्त के लिए क्या काम करवाने जरूरी हैं?
- फोटो : Adobe Stock
- वहीं, अब किसानों को 25वीं किस्त का इंतजार है
- पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है
- इसलिए ये चार महीने का समय फरवरी में हो रहा है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि फरवरी में 25वीं किस्त जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंताजार है
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कौन से काम किसानों को करवाने जरूरी होते हैं?
- पीएम किसान योजना के पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है
- अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो इसे जल्द पूरा कर लें
- किसान पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं
- इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर बायोमेट्रिक केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध है
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- फोटो : Adobe Stock
ये दो काम भी करवा लें
- आप अगर योजना से नए जुड़े हैं या आपने अब तक भू-सत्यापन का काम नहीं करवाया है
- तो समय रहते इस काम को जरूर करवा लें
- इसी तरह आधार लिंकिंग काम भी ध्यान से करवा लें, वरना आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं