पीएम किसान योजना: 25वीं किस्त के लिए किसान अभी कर लें ये 3 जरूरी काम, वरना अटक सकते हैं 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 25th Installment: देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हुए हैं और हर साल 6000 रुपये की राशि प्राप्त करते हैं। हालांकि, यह रकम एक साथ नहीं दी जाती है बल्कि 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।





वहीं, अब किसानों को अगली 25वीं किस्त मिलनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको कौन से काम करवाने जरूरी हैं? शायद नहीं। पर आपके लिए बतौर लाभार्थी ये जानना जरूरी हो जाता है कि किन किसानों को और क्या काम करवाने जरूरी होते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...