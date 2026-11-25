PM Kisan Eligibility Rules India: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद तीन किस्तों में दी जाती है। कई युवा या परिवार के सदस्य यह सवाल पूछते हैं कि अगर खेत पिता के नाम दर्ज है, तो क्या वे खुद इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
योजना के नियमों के मुताबिक, लाभ के लिए जमीन का मालिकाना हक संबंधित लाभार्थी या उसके पात्र परिवार के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है। सिर्फ खेत जोतने या परिवार में जमीन होने भर से अपने नाम पर लाभ नहीं मिलता। आइए इस नियम को आसान भाषा में समझते हैं।
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PM Kisan Yojana
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पिता के नाम जमीन होने पर क्या?
- अगर जमीन केवल पिता के नाम पर है, तो पिता पात्रता शर्तें पूरी करने पर लाभ ले सकते हैं।
- बेटे या परिवार के अन्य वयस्क सदस्य को अलग से लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक जमीन उनके नाम दर्ज न हो।
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उत्तराधिकार में जमीन मिलने पर क्या?
- अगर जमीन मालिक के निधन के बाद उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर जमीन आपके नाम दर्ज हो जाती है, तो आप पात्र हो सकते हैं।
- इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण यानी दाखिल-खारिज दर्ज होना जरूरी है।
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परिवार की परिभाषा क्या है?
- योजना में किसान परिवार का मतलब पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से है।
- एक परिवार को सालाना अधिकतम 6,000 रुपये का ही लाभ मिलता है, अलग-अलग हिस्से पर दोहरा लाभ नहीं दिया जाता।
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आवेदन से पहले क्या जांचें?
- आवेदन करने से पहले जमीन के कागजात यानी खतौनी में अपना नाम और विवरण सही-सही जांच लें।
- साथ ही बैंक खाता और ई-केवाईसी की जानकारी भी अपडेट व सही होनी चाहिए।
- यह भी पक्का कर लें कि आप इनकम टैक्स भरने वालों या योजना के दूसरे अपात्र नियमों के दायरे में न आते हों।
- सही जानकारी से किस्त अटकने की परेशानी से बचा जा सकता है।