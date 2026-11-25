PM Kisan Eligibility Rules India: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद तीन किस्तों में दी जाती है। कई युवा या परिवार के सदस्य यह सवाल पूछते हैं कि अगर खेत पिता के नाम दर्ज है, तो क्या वे खुद इस योजना का लाभ ले सकते हैं।





योजना के नियमों के मुताबिक, लाभ के लिए जमीन का मालिकाना हक संबंधित लाभार्थी या उसके पात्र परिवार के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना जरूरी है। सिर्फ खेत जोतने या परिवार में जमीन होने भर से अपने नाम पर लाभ नहीं मिलता। आइए इस नियम को आसान भाषा में समझते हैं।