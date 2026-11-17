Ayushman Card: आज के समय में अस्पताल में इलाज कराना काफी महंगा हो गया है। छोटी बीमारी से लेकर गंभीर बीमारी तक के इलाज में अच्छी-खासी रकम खर्च हो सकती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना काफी मददगार साबित होती है।





इस योजना के तहत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनते हैं और फिर इस आयुष्मान कार्ड से आप हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में आयुष्मान कार्ड की पात्रता के बारे में जान सकते हैं...