आजकल ज्यादातर घरों में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ दो बार वॉशिंग मशीन चलाते हैं, तो महीने भर में कितनी बिजली और पानी खर्च होता है?





कई लोगों को लगता है कि मशीन का इस्तेमाल कम करने से बिजली और पानी का बिल भी बहुत कम आएगा। हालांकि, इसका सही खर्च मशीन के प्रकार, उसकी क्षमता, वॉशिंग प्रोग्राम और कपड़ों की मात्रा पर निर्भर करता है। तो चलिए कुछ गणना से समझते हैं कि हफ्ते में दो बार मशीन चलाने पर आपकी जेब पर कितना असर पड़ सकता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...