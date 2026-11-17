WiFi Router Tips: आज के समय में इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। घर में मोबाइल, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और दूसरे डिवाइस चलाने के लिए लोग वाई-फाई राउटर का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर घरों में राउटर को एक बार चालू करने के बाद बंद नहीं किया जाता। यह दिन-रात चलता रहता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या रातभर वाई-फाई चालू रखने से बिजली का बिल बढ़ता है?





अगर राउटर पूरे महीने 24 घंटे चलता रहे तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? इसका जवाब जानने के लिए राउटर की बिजली खपत को समझना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...